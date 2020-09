3 conseils pour faire un bon pronostic foot

Gagner aux paris sportifs, c’est avant tout faire de bons pronostics. Pour faire de bons pronostics, le feeling ne suffit pas, il faut une vraie méthode et savoir analyser les différents éléments que tu peux trouver sur le match. Retrouvez dans cet articles 3 conseils hyper important si vous pariez en ligne.

Faire un bon pronostic : Analyser les statistiques des 2 équipes

Lorsque 2 équipes s’affrontent, il est très important d’analyser les statistiques de celle-ci. On va alors se pencher sur les résultats des derniers matchs, voir si l’équipe enchaîne les victoires ou, au contraire, si elle est plutôt dans une mauvaise passe. Le nombre de buts inscrits et encaissés par match comptent également, il faudra savoir si une équipe avec un gros potentiel offensif, peut être plus forte qu’une équipe qui encaisse très peu par exemple. N’oublions pas non plus les joueurs présents lors de ce match : si le meilleur buteur d’une équipe est absent, il faut donc revoir à la baisse la capacité de cette équipe à aller marquer des buts. Idem pour un gardien manquant, l’équipe voit donc son potentiel défensif à la baisse.

Trouver LA cote qui est la plus grande par rapport aux risques pris

On appelle ça la VALUE. C’est tout simplement l’option de jeu qui permet d’avoir le plus de chance de victoire par rapport à la cote engagée. Une équipe cotée à 1.15 qui a gagné ses 3 derniers matchs avec 1 but d’écart est un trop gros risque par rapport aux gains potentiels. Il est donc primordial de bien analyser toutes les options de jeu pour trouver celle qui permet d’avoir la meilleure value. Ce pronostic peut très bien se trouver dans une option de jeu tel que le total de but ou une chance double plutôt que sur un résultat de match.

Ne pas jouer quand tout est risqué, c’est aussi la bonne solution pour ne pas perdre

Un bon pronostic est un pronostic choisi et non un pronostic fait par défaut. Il faut que le match soit « jouable ». Un match avec une trop grande complexité d’analyse ou des cotes trop sous-évaluée n’aboutira jamais sur un bon pronostic. Il est important de ne pas absolument vouloir parier sur un match précis, juste parce que notre équipe favorite joue ou parce que c’est une belle rencontre. Exemple : Liverpool – Manchester city, c’est une très belle affiche, tout le monde a envie de dire qu’il a gagné en misant sur ce match. Mais dans la réalité, il y aura difficilement un pronostic avec value et donc des gains assurés. Cela vaut aussi pour un PSG-Bordeaux où la cote du PSG ainsi que des buts peut être vraiment ridicule, ce qui n’empêche pas qu’à 1-0, les 3 points sont pris et le job est fait.

Conclusion : Chaque match ne contient pas un bon pronostic, il y a des matchs à éviter, mais si vous arrivez à bien évaluer les statistiques des 2 équipes ainsi que de l’état de forme des joueurs présents et de la valeur des côtes, c’est que vous avez tout pour trouver le bon pronostic. si vous recherchez un bon site de pronostic foot fiable, vous pouvez faire confiance à www.meilleur-pronostiqueur.frqui reste une valeur sûr depuis plus de 5 ans dans le domaine des conseils en paris sportif.