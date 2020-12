A combien s’élève la fortune de Karim Benzema ?

S’il va au bout de son contrat, tel que cela semble se dessiner pour lui, à la fin du mois de juin 2022, Karim Benzema aura passé treize ans entre les murs du Real Madrid. C’est énorme, de surcroît si l’on remonte au commencement, quand il est arrivé entre les « Galactiques », Kaka et Cristiano Ronaldo. D’aucuns lui promettaient l’enfer, c’est le paradis qu’il a vécu, avec une flopée de titres (et les plus prestigieux possibles), gagnés avec la Maison Blanche.

Près de 150 M€ gagnés au cours de sa carrière de footballeur

Cela a forcément contribué à sa fortune personnelle. Jouer pour le club le plus titré de l’histoire du football, en être un titulaire indiscutable saison après saison et malgré une personnalité clivante pour certains et des sponsors en conséquence parfois plus frileux à son sujet, a rendu Karim Benzema riche, en dizaines voire au-delà de la centaine de millions. Cent millions et plus (150 M€ environ), c’est l’estimation de ce que l’attaquant de 32 ans a gagné au cours de sa carrière de footballeur professionnel.

Plus d’une décennie avec le Real Madrid et adidas

Cela, à l’ajout de son salaire avec le Real Madrid (proche de 13 M€ brut la saison), des primes individuelles et collectives engrangées et des revenus de ses sponsors, principalement d’adidas, dont il est une tête d’affiche fidèle depuis quasiment ses débuts chez les professionnels, bien avant qu’il ne quitte l’Olympique Lyonnais pour le Real Madrid.

Karim Benzema vit dans un monde de luxe qu’il expose sur les réseaux

Sorti des terrains de football, Karim Benzema ne boude pas sa vie. Il réside dans une magnifique demeure à 5 millions d’euros, dans le quartier chic de la Moraleja. Son garage est démoniaque, dernièrement c’est à côté d’une racé 458 Pista qu’il prenait la pause, mais sa Bugatti Chiron à 2,5 millions d’euros est encore son plus beau joujou. Le natif de Bron, en banlieue de Lyon est aussi friand de belles montres, et en possède pour au moins plus d’un demi-million d’euros.

Une fortune en dizaines peut-être la centaine de millions d’euros

Karim Benzema gagne et consomme, à la hauteur des moyens qui sont les siens. Sa fortune personnelle est en fait estimée à près de 70 millions d’euros, selon certains estimations. Il est, à cet effet, le footballeur et même le sportif français en activité, le plus riche du moment.