Alaphilippe, Bardet, Pinot… Les échéances des contrats des cyclistes français

C’est un petit événement dans le monde du cyclisme français, que le départ officialisé à la fin de cette saison, de Romain Bardet de l’équipe AG2R. Quand le collectif de Vincent Lavenu modifiera son nom pour devenir « AG2R Citroën Team », son leader s’en ira vers une autre contrée, pour défendre à l’avenir les couleurs de Sunweb où il s’engagera pour les deux prochaines saisons.

Romain Bardet s’en va, Pinot, Molard ou Gaudu s’engagent sur le long terme

Deux ans, c’est la norme la plus courante dans le vélo, mais certains s’engagent pour des durées significativement plus longue. Chez les Français, cela concerne tout particulièrement les membres de l’équipe Groupama – FDJ et en premier lieu, Rudy Molard. Sur la fin du printemps dernier, il a signé quatre ans de plus, jusqu’au terme de l’exercice 2023. Prolongés également, Thibaut Pinot est « au chaud » jusqu’en 2023, comme ses coéquipiers, Olivier Le Gac et David Gaudu.

Julian Alpahillippe chez Deceuninck-Quick Step jusqu’en 2021

Quant à Julian Alpahilippe, l’actuel numéro un national au classement UCI (il est troisième mondial), son équipe Deceuninck-Quick Step a pris l’heureuse initiative de le prolonger juste avant son tour de force de l’été 2019 dernier, sur les routes de la Grande Boucle. Confirmé jusqu’en 2021, il a pris du volume depuis son dernier Tour, jusqu’à devenir un coureur bankable, cible de nombreuses équipes.

Les fins de contrats relevées par nos soins, ci-dessous ne sont pas exhaustive sur l’ensemble des coureurs français. Nous n’avons retenus que les mieux classés à ce stade de la saison 2020, au premier jour du Critérium du Dauphiné.

Leur contrat se termine cette saison 2020

Anthony Roux (Groupama – FDJ)

Matthieu Ladagnous (Groupama – FDJ)

Ils sont sous contrat jusqu’en 2021

Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step)

Toni Gallopin (AG2R Citroën Team)

Guillaume Martin (Cofidis, Solutions Crédits)

Christophe Laporte (Cofidis, Solutions Crédits)

Ils sont sous contrat jusqu’en 2022

Romain Bardet (Team Sunweb)

Nans Peter (AG2R Citroën Team)

Ils sont sous contrat jusqu’en 2023

Thibaut Pinot (Groupama – FDJ)

Arnaud Démare (Groupama – FDJ)

David Gaudu (Groupama – FDJ)

Olivier Le Gac (Groupama – FDJ)

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team)

Il a un contrat long jusqu’en 2024

Rudy Molard (Groupama – FDJ)