Antoine Griezmann, un business extra football à 5M€

Antoine Griezmann a gagné moins d’argent cette saison 2019-20 que la précédente. Selon le magazine France Football, dans l’enquête annuelle sur les revenus des stars du ballon rond, le champion du monde français est passé de 44 millions d’euros bruts, à 38,5 millions. Et cela, en ayant pourtant été au centre du transfert le plus marquant de l’été, avec son départ de l’Atlético pour le FC Barcelone. A l’occasion, l’attaquant de 28 ans a réduit son salaire, mais ses revenus tirés hors des pelouses sont eux restés les mêmes.

33,5 M€ cette saison pour Griezmann dont 5 M€ hors du football

L’hebdomadaire football estime à 5 millions d’euros, les bénéfices pour Antoine Griezmann, du sponsoring, du merchandising et de ses autres activités cumulés. Sur le terrain des partenaires, il est l’ambassadeur premium de Puma, il soutient également les téléphones de la marque Huawei. Il est aussi ou a été l’image de Gillette, Loréal, Beats, Electronic Arts ou Sport 2000. Cette année 2020 synonyme d’Euro de foot pour les Bleus, devait être l’occasion pour lui d’augmenter les recettes tirés des commanditaires.

Moe, esport, hippisme… L’attaquant du Barça a le nez partout

Dans un tout autre registre, le natif de Mâcon travaille beaucoup en famille. Sa soeur, qui est aussi son agent, a créé son agence de management de sportifs à l’automne dernier. Son frère produit et développe la marque The G-Z brand. Ensemble ils ont aussi lancé dernièrement le team « Grizi Esport », pour percer dans l’univers du esport. Enfin, l’attaquant du Barça possède des biens immobiliers et il s’est impliqué, voilà quelques années, dans le monde du hippisme. Pris d’intérêt pour la discipline, il est aujourd’hui à la tête de sa propre écurie.