Arbitres en Ligue 1 : combien gagnent-ils ?

Garants du bon et beau jeu entre les vingt-deux acteurs sur le terrain, les arbitres de la Ligue 1 sont des professionnels, dont la fonction exige tout à la fois la connaissance parfaite des lois du football, de diriger les hommes en place avec diplomatie et pédagogie et de s’astreindre à une condition physique drastique pour avaler la dizaine et plus de kilomètres en fractionnés en moyenne, qu’il doit couvrir le temps d’un match.

Les arbitres officient diversement en Ligue 1 et Ligue 2

Cela rapporte aux hommes en noir de l’élite du foot français, une part fixe nommée, « indemnité mensuelle de préparation brute », de 6 419 euros, d’après les derniers chiffres de L’Equipe. A cela s’ajoutent des primes de matches, à hauteur de 2 992 euros brut lorsqu’il officie en Ligue 1 au centre du jeu et 1 564 euros, pour les rencontres de la Ligue 2. Sachant qu’un arbitre peut exercer différemment dans les deux divisions, au cours d’une même saison. Ils sont aussi arbitres pour la VAR et en L1, ils touchent à ce titre près de 1 000 euros brut, pour indemnités.

Un CA à plus de 80 000 € net par an, mais une carrière limitée

Tel que l’explique le SAFE, le Syndicat des arbitres du football d’élite, un référé dans une saison dirige en moyenne 18 matches de Ligue 1 au centre, 5 de Ligue 2, 2 de Coupe de la Ligue, 2 de la Coupe de France et 2 en tant que 4e arbitre. Le chiffre d’affaire des élites dépasse donc les 80 000 euros net annuels. Comme les joueurs qu’ils accompagnent, les arbitres ont une carrière courte, qui pose obligatoirement pour eux, la question de la reconversion, une fois les cartons et le sifflet définitivement rangés.