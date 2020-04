Arsenal – Combien vaut Alexandre Lacazette sur le mercato ?

L’attaque des Gunners d’Arsenal, cette saison 2019-20, est-elle en sursis ? Pour le duo Aubameyang-Lacazette en pointe, c’est tout à fait possible. Le premier est très courtisé, le second n’entrerait plus dans les plans du coach Mikel Arteta, car le technicien espagnol serait désireux de faire table rase du passé, pour reconstruire son effectif, à l’ouverture du prochain exercice. Entre sa blessure à une cheville et les matches débutés sur le banc, l’attaquant français a manqué des occasions de s’exprimer.

Lacazette poussé vers la sortie par les Gunners ?

Les conséquences sont directement visibles sur la courbe de sa valeur marchande. L’ex-plus gros transferts de l’Olympique Lyonnais dans le sens des départs (avant que Ndombélé file à Tottenham pour 60 M€) vaut aujourd’hui autant sinon moins, après s’être valorisé. Il n’y a que pour Transfermarkt qu’il dépasse toujours les 53 millions d’euros versés par Arsenal ; la plateforme allemande estime l’attaquant international français à 60 millions d’euros. Contre 51 de la part de KPMG et dans une fourchette de 40 à 50 M€, donnés par l’Observatoire du football.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Arsenal

Cela, pour compenser les deux saisons contractuelles restantes au joueur de 28 ans. Alexandre Lacazette a rejoint les Gunners en juillet 2017, il a paraphé à cette occasion, un contrat sur cinq ans, à l’échéance de la fin de la saison 2021-22. Il lui rapporte plus de 8 millions d’euros bruts par an, en salaire et primes. L’Atlético Madrid, en quête d’un buteur pour la saison prochaine, serait notamment sur sa piste.