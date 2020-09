Arsenal : Salaire, primes, ce que Aubameyang a signé avec les Gunners

Ce mardi 15 septembre a été officialisée, la prolongation de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal. Cette signature tant attendue met fin a de longues négociations, entre les Gunners et leur capitaine. L’attaquant gabonais a annoncé la bonne nouvelle, pendant un « live » sur les réseaux sociaux, sur la pelouse de l’Emirates Stadium, retransmit en direct par le club.

Un salaire et des primes significatifs pour Aubameyang à Arsenal

Arrivé au club en 2018 pour plus de 63 M€, Pierre-Emerick Aubameyang avait signé un contrat lui garantissant 200 000 £ par semaine (217 000 €), soit plus de 10 M€ par an. D’après The Daily Mail, l’ancien stéphanois touchera près du double cette saison. Son salaire initial serait de 271 500€ par semaine, mais pourrait, avec les bonus, grimper jusqu’à 325 800€, et même dépasser les 380 000€ hebdomadaires que gagne Mesut Özil, le plus haut salaire du vestiaire londonien. Ce nouveau contrat assure la présence d’Aubameyang au club jusqu’en 2023. C’est deux saisons de plus que précédemment.

Aubameyang et les Gunners, une histoire qui dure

Pierre-Emerick Aubameyang scelle ainsi son avenir au club en signant cette prolongation de contrat, et le fait avec joie. Le joueur a officialisé l’accord en direct de l’Emirates Stadium, tout souriant, avec en invités au téléphone, son coéquipier Alexandre Lacazette et le joueur mythique des Gunners Ian Wright. Auteur de 72 buts, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée, le Gabonais a déclaré lors de son live vouloir « devenir une légende d’Arsenal ». De quoi rassurer les supporters d’Arsenal, du moins jusqu’en 2023.