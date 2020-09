Arsenal : Tous les salaires des Gunners cette saison 2020-21

Arsenal fait sa mue, après des années sportivement comme financièrement décevantes, voire éprouvantes. Les Gunners si prospèrent sous l’ère Arsène Wenger, sont sortis de la crise financière avec la volonté de tout restructurer en interne, à tous les postes opérationnels, de l’administratif à la direction sportive. En élargissant les prérogatives du coach, Mikel Arteta. Et jusqu’ici sans que cela n’affecte le collectif professionnel.

Arsenal a fait sa mue pendant la crise, sans trop toucher au groupe pro

La preuve étant que les Gunners discutent extension plus revalorisation du contrat de Pierre-Emerick Aubameyang. Elle pourrait être record selon la presse anglaise qui évoque une rémunération à 20 millions d’euros bruts la saison. Contre un peu plus de 11 M€ qu’il gagne au commencement de cette saison 2020-21. A l’échelle de la grille des salaires d’Arsenal, c’est comprendre l’équivalent de ce que gagne le meneur Mesüt Özil. Lui est un poids financier dont aimerait se soulager la direction du club, mais l’Allemand s’accroche à sa dernière année de contrat, en sachant bien qu’il ne trouvera jamais de telles conditions ailleurs.

La cinquième masse salariale la plus élevée du football britannique

Au bilan 2019, Arsenal alignait la cinquième masse salariale la plus fournie du championnat de Premier League anglaise, à 223 millions de livres (245 M€). Six joueurs de l’effectif sont dans leur dernière saison de contrat ; sept à l’ajout du milieu de terrain espagnol, Dani Ceballos, pour qui le Real Madrid a accepté de prolonger d’une saison de plus, son prêt. Willian, arrivé libre de Chelsea, est la recrue phare de l’été. L’ailier brésilien a signé un contrat sur trois ans, payé près de 11 millions d’euros bruts la saison.

Tous les salaires des Gunners d’Arsenal cette saison 2020-21

Joueur Salaire en 2020-2021 Echéance du contrat Bernd Leno 5,8 M€ 2023 Emiliano Martinez 1,2 M€ 2022 William Saliba 2,9 M€ 2024