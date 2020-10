ASSE : Ça coûte combien de recruter Filip Benkovic (Leicester) ?

Quelques jours après avoir trouvé un accord avec Leicester concernant le transfert de Wesley Fofana, il devient urgent pour Saint-Etienne de lui trouver un remplaçant en défense centrale. Après s’être renseignés sur Malang Sarr, c’est de ce même club que vient peut-être ce suppléant tant voulu par les Verts, en la personne de Filip Benkovic. Les Foxes l’aurait proposé à l’ASSE, une proposition envisagée par la direction stéphanoise, d’autant plus que Claude Puel et le joueur se connaissent déjà de l’époque où il était à la tête de l’écurie anglaise.

Filip Benkovic n’a pas encore joué en championnat avec Leicester

Il avait rejoint Leicester pour 14,5 millions d’euros, il y a de cela 2 ans, mais n’y a joué aucun match de championnat. La route était barrée par la concurrence, rude à ce poste, et Filip Benkovic s’est retrouvé prêté au Celtic Glasgow, puis à Bristol City. Pas non plus étincelant au sein de ces deux équipes, il a vu sa valeur marchande baisser depuis son arrivée en Angleterre. Il vaudrait 7 M€ d’après Transfermarkt, entre 2 et 4 M€ chez l’Observatoire du football.

L’ASSE veut un prêt avec option d’achat

Restreint par son manque de ressources, l’ASSE n’envisagerait pas de transfert pour Filip Benkovic, mais un prêt avec option d’achat. Si l’opération venait à se réaliser, les Stéphanois n’auraient qu’à prendre en charge son salaire, estimé proche du million d’euros brut mensuels à Leicester. Il reste trois ans de contrat au Croate chez les Foxes, mais bien moins de temps à la direction de Saint-Etienne pour prendre une décision, d’autant plus qu’un autre club, Middlesbrough, tourne autour du jeune joueur depuis quelques temps, selon le Daily Mail.