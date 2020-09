ASSE : Ça coûte combien de recruter Malang Sarr (Chelsea) ?

Le départ de Wesley Fofana rendu officiel ce mardi en début de soirée, l’ASSE doit désormais chercher un remplaçant en défense centrale. Plusieurs pistes sont à l’étude, et selon L’Equipe ce mercredi matin, les Verts disposeraient de 6 à 7 millions d’euros pour recruter. Dans la liste des noms suivis se glisse celui de Malang Sarr, qui a clairement le profil le plus cher de tous les joueurs observés. C’est pour cette raison qu’en ce qui le concerne, seule l’option d’un prêt du transfuge de Chelsea est possible. Explications…

Un ancien de la Ligue 1 pour renforcer l’ASSE ?

Malang Sarr est un joueur connu de la Ligue 1 puisque formé à l’OGC Nice, qu’il a fréquenté jusqu’au terme de la saison 2019-20 dernière. Alors en bout de contrat, il n’a pas prolongé, désirant quittant la Ligue 1 pour découvrir un autre championnat. En l’occurence, la clinquante Premier League anglaise, sous le maillot des Blues de Chelsea. S’il n’a rien coûté en terme d’indemnité, Sarr, depuis qu’il a rejoint le club, est valorisé à 16 millions d’euros par Transfermarkt et de 20 à 40 millions, du côté du Centre international d’étude du sport (CIES). Si Chelsea croit en son défenseur central, ça n’est pas pour tout de suite. Le joueur de 21 ans doit être prêté cette saison, et c’est justement là l’intérêt pour les Verts. Bien que, tel que l’écrit L’Equipe, Claude Puel ne soit pas le plus chaud pour un prêt.

Malang Sarr s’est engagé cinq ans avec Chelsea

Dans la situation de son club, tenu à vigilance financière au sortir d’un confinement qui n’a épargné aucune équipe en France, c’est la situation la plus avantageuse en apparence, selon toutefois les conditions exigées derrière le prêt ; s’il y a ou non une compensation financière, ou en fonction de la part du salaire à payer par l’AS Saint-Etienne. En quittant Nice pour Londres et Chelsea, Malang Sarr a paraphé un contrat sur une durée de cinq ans, qui lui est payé près de 100 000 euros brut mensuels. L’équivalence chez les Stéphanois, du contrat achevé de Yohan Cabaye, au milieu.