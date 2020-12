ASSE : Combien ça coûte de recruter Bojan Krkic (Montreal) ?

C’est un nom clinquant, mais un joueur étiqueté « pépite », « futur grand » et parfois même « nouveau Messi », sans que ses qualificatifs aient finalement résisté dans le temps. Bojan Krkic est rentré dans le pli du football pro, en quittant le cocon du FC Barcelone, pour vivre sa carrière ailleurs. Il y est revenu sans plus de succès, puis a baroudé, en Italie, Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, et présentement au Canada, à l’Impact Montréal. Où son contrat s’achève bientôt ce qui le rend attractif sur le marché. Et pique, selon Sport, l’intérêt de l’ASSE.

L’ASSE intéressée par le profil (bientôt libre) de Bojan Krkic ?

Bojan Krkic est arrivé au club que coache Thierry Henry, à l’été 2019, à la fin de son contrat avec le club anglais Stoke City, en Championship (D2 anglaise). Il a signé avec l’Impact jusqu’au terme de cette année civile, 2020. Et selon la média sportif catalan, la franchise de MLS souhaiterait le prolonger, satisfaite de son rendement sur le pré. Seulement, courtisé, le joueur voudrait se donner le temps de la réflexion. Pour l’AS Saint-Etienne, l’opération vise à se concrétiser au prochain mercato d’hiver. Pour renforcer l’attaque, en panne d’efficacité. Krkic est un joueur polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes, ou en pointe. A 30 ans, sa valorisation marchande est plus faible, que la quinzaine de millions d’euros, qu’il valait, une décennie plus tôt.

Un salaire à près de 100 000€ mensuels à Montreal

Saint-Etienne n’aurait rien à payer à l’Impact Montréal, si le joueur décide de partir. Charge aux Verts d’assumer son salaire et les primes additionnelles. Dont une, probable, à la signature. Son contrat rapporte à Bojan Krkic, un salaire de base de 1 millions d’euros la saison, et jusqu’à près de 1,3 millions, avec les bonus en plus. Après Ignacio Piatti à plus de 4 millions de dollars, bonus compris, Bojan Krkic est le deuxième joueur le mieux payé de son équipe. Il gagne plus que la moyenne des joueurs stéphanois, cette saison 2020-21, mais ses émoluments sont dans la norme du vestiaire de Claude Puel. Outre Saint-Etienne, les New England Revolution en MLS toujours, suivraient également le joueur.