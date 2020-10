ASSE : Combien ça coûte de recruter Dalbert Henrique (Inter Milan) ?

Prêté à la Fiorentina la saison passée, Dalbert Henrique ne rentre pas dans les plans d’Antonio Conte à l’Inter Milan. Le club italien n’est donc pas fermé à un départ de son latéral gauche, qui intéresserait l’ASSE. Les Verts avaient déjà activé plusieurs pistes pour ce poste, lors du mercato, au vu de la fragilité de Gabriel Silva. Selon le site fcinterniews, l’AS Saint-Etienne voudrait attirer le joueur en prêt, du fait de ses ressources limitées.

Saint-Etienne veut se renforcer avec Dalbert Henrique

Le départ de Wesley Fofana pour Leicester et les blessures de Gabriel Silva contraignent l’ASSE à chercher du renfort défensif, avant la fin du mercato, toute proche. Outre la piste Malang Sarr, celle de Dalbert plairait à Claude Puel, et paraît plus réalisable d’un point de vue financier. Arrivé à l’Inter Milan pour 21 M€, en 2017, le latéral gauche n’a joué que 24 matches de Serie A lors de ses deux premières saisons, avant de rejoindre la Fiorentina en prêt. Malgré sa bonne saison à Florence, sa cote sur le marché des transferts ne décolle toujours pas. Le CIES l’estime entre 4 et 7 millions d’euros, moins que Transfermarkt qui grimpe jusqu’à 9 M€. Un montant élevé pour les Stéphanois, qui préfèreraient l’alternative d’un prêt.

L’Inter et l’ASSE en désaccord sur l’option d’achat

Pas épargnés, par la crise conséquente à la situation sanitaire, la direction du Forez pense qu’un prêt serait le plus avantageux. Une première offre aurait été émise, accompagnée d’une option d’achat à son terme, mais les Nerazzurri exigeraient que celle-ci soit obligatoire. Il reste, à Dalbert Henrique, 3 ans de contrat à Milan, où il perçoit environ 130 000€ bruts par mois, ce qui ferait de lui l’un des salaires les plus élevés du vestiaire de l’ASSE, en cas de réussite de l’opération. Si les Verts veulent le Brésilien, il faudra parvenir à un accord rapidement : le mercato sera clos dans mois d’une semaine.