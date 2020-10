ASSE : Combien ça coûte de recruter Timothy Weah (LOSC) ?

Après la fin du mercato, les clubs de Ligue 1 ont le droit de recruter un « joker », comprenez un joueur en dernier recours, provenant du même championnat. C’est ce qu’a essayé de faire l’ASSE avec Timothy Weah, selon L’Equipe, après l’échec de la piste Mbaye Niang. Le jeune attaquant du LOSC attend patiemment d’avoir sa chance au sein du club nordiste, au lendemain d’une saison minée par les blessures et une ascension freinée par la concurrence. Son impatience avait piqué la curiosité de Claude Puel, mais l’opération souhaitée en prêt par les Verts, ne s’est pas finalisée.

L’ASSE a pensé à Timothy Weah pour renforcer son attaque

Attirer l’avant-centre américain semblait autrement être, une opération économiquement compliquée pour l’ASSE, malgré la vente de Wesley Fofana à Leicester, une des plus chères du mercato, en Ligue 1. Il était arrivé au LOSC en 2019, contre 10 millions d’euros d’indemnités, mais ne vaudrait plus que 7,5 M€ selon Transfermarkt, plus généreux que l’Observatoire du football, qui l’évalue entre 2 et 4 M€. Sa saison passée, presque blanche, a mis un coup à sa valeur marchande, malgré des débuts de carrière prometteurs.

Les Verts envisageaient un prêt pour l’attaquant du LOSC

Mais, toujours en manque de liquidités, la direction stéphanoise aurait privilégié la piste d’un prêt. Situation qui avait permis au joueur de briller au Celtic Glasgow, lors de la seconde moitié de la saison 2018-19, où il avait inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 522 minutes sur le terrain. En cas d’accord pour cette opération, l’ASSE aurait dû s’acquitter des 720 000 euros bruts par an touchés par Timothy Weah. Salaire abordable au regard du reste du vestiaire. Mais il restera visiblement au moins cette saison sur le banc des Dogues, alors qu’il lui en reste 4, selon son contrat.