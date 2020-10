ASSE : Combien cela coûtait de recruter Mario Balotelli ?

Les tentatives sont restées vaines, mais l’ASSE a multiplié les pistes offensives. Le Rennais Niang fut proche de s’engager, avant que l’opération ne capote finalement, ce mercredi matin, le journal L’Equipe révèle que les Verts ont aussi discuté avec Mario Balotelli et son entourage. Avec l’idée d’offrir à l’Italien, une saison sportive dans le Forez. Et voir après…

L’ASSE a pensé à Mario Balotelli pour son attaque

Finalement, Mario Balotelli n’est pas venu, selon le quotidien sportif pour des raisons d’abord sportives. Car financièrement, l’ex-attaquant de l’OGC Nice et de l’OM, n’est plus dans les mêmes sphère, que plus tôt dans sa carrière. D’abord, il est libre sur le mercato, depuis sa dernière expérience d’un an à Brescia, en Serie A. C’est une donnée d’importance, notamment pour des Verts manquants de cash à investir.

Livre sur ce mercato et un salaire de plus en plus bas

Et son salaire n’est plus aussi conséquent qu’il y a quelques saisons en arrière, notamment à l’occasion de ses années niçoises (à près de 4,8 M€ par an de salaire), puis avec l’Olympique de Marseille, pour une courte pige payée près de 600 000 euros brut, par mois.

Super Mario serait moins motivé par le foot de haut niveau

Selon L’Equipe, l’ASSE souhaitait consacrer 100 000 euros brut mensuels et des bonus à l’opération. C’est un peu plus qu’il n’en touchait précédemment avec Brescia, à près de 160 000 euros brut par mois, plus des primes. Mais les émoluments de l’attaquant, aujourd’hui âgé de 30 ans, seraient proportionnels à sa motivation à jouer au plus haut niveau. Selon son agent, elle serait présentement mise à mal.