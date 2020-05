ASSE – Combien vaut Arnaud Nordin sur le mercato ?

Il n’est pas dans la liste des joueurs dont Claude Puel souhaiterait se séparer, mais il ne sera pas conservé, si l’offre à son sujet est conséquente. D’après L’Equipe, il faudra proposer plus que les 4 millions de Strasbourg pour recruter Arnaud Nordin. L’ASSE a éconduit la proposition, pour son joueur. Lequel est jeune (21 ans), à vocation offensive (ailier gauche) et il a fait ses classes chez les Verts, pour une intégration plus simple. Ce sont autant de raisons pour les Stéphanois de valoriser le natif de Paris, à plus que le club Alsacien.

L’ASSE voudrait plus que les 4 M€ proposés par Strasbourg

Quatre millions d’euros, c’est toutefois à rapprocher de l’estimation de la plateforme Transfermarkt. Cela paraît peu pour un joueur qui gagne de plus en plus de temps de jeu, il a disputé 18 matches et inscrit un but, dans cet exercice 2019-20 tronqué. De surcroît Nordin a été prolongé par les Verts, au cours du printemps 2019. Il est donc peut-être plus juste de se baser sur l’estimation de l’Observatoire du football qui le valorise entre 10 et 15 millions d’euros. A part un prêt à Nancy en Ligue 2, en 2017-18, il n’a jamais connu la sensation d’un transfert payant.

Arnaud Nordin a été prolongé chez les verts jusqu’en 2022

Prolongé sur la fin du mois de mars 2019, Arnaud Nordin est depuis à l’AS Saint-Etienne jusqu’au terme de la saison 2022. Son salaire est depuis estimé proche du demi-millions d’euros bruts la saison, indépendamment des primes individuelles et collectives. Outre le Racinbg Strasbourg, il serait aussi question de l’intérêt de Brighton en Angleterre, à son sujet.