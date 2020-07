ASSE : Combien vaut Charles Abi sur ce mercato ?

L’ASSE a profité de la crise sanitaire pour prolonger ses jeunes espoirs. Parmi eux, Charles Abi. Cet attaquant de 20 ans, formé au club, s’est révélé cette saison dans le groupe professionnel. Et il se pourrait que l’international français des moins de 19 ans engrange davantage de temps de jeu lors du prochain exercice, au vu de la 17e place occupée par l’AS Saint-Etienne en 2020, qui contraint le club à revoir son budget. Que vaut le stéphanois sur ce mercato ?

Charles Abi, le futur 9 de l’ASSE ?

Charles Abi a rejoint l’ASSE en 2015. Depuis, il a franchi toutes les étapes dans le Forez. Cette saison 2019-20, son entraineur, Claudel Puel, a décidé de lui donner sa chance en pro. Le numéro 31 a pris part à 22 rencontres, toutes compétitions confondues. Le natif de Clermont-Ferrand a même inscrit son premier but chez les grands, lors d’un match de coupe de France, face au Paris FC. Transfermarkt estime la valeur marchande du joueur à un peu plus d’un million d’euros. Du côté de l’Observatoire du football, l’évaluation est déjà plus prometteuse, entre 4 et 7 M€.

Le joueur a été prolongé jusqu’en 2024

La direction stéphanoise a prolongé l’avant centre jusqu’en 2024, soit deux saisons de plus qu’initialement. Doté d’un « fort potentiel physique », comme le décrit son entraineur, Claude Puel, le joueur a également vu son salaire augmenter. Précédemment, celui qui a évolué dans les catégories des jeunes en Équipe de France, percevait une rémunération proche de 12 000 euros bruts mensuels. Il devrait atteindre les 25 000 €, puis 30 000, sous l’effet des primes, dont 4 000 à la titularisation, détaille le quotidien sportif L’Équipe.