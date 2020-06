ASSE – Combien vaut Harold Moukoudi sur le mercato ?

Un petit tour en vert et puis s’en va ? L’histoire est brève entre Harold Moukoudi et l’ASSE, elle pourrait le rester car le jeune défenseur de 22 ans, recruté l’été dernier par Saint-Etienne, a fini la saison en prêt, au club Middlesbrough en Angleterre. En 2e division, de là où il venait avant de rejoindre le Forez. Certaines indiscrétions parlent d’un départ possible du joueur, qui ne souhaiterait plus évoluer aux ordres de Claude Puel. Il pourrait notamment rester chez les Boro.

Harold Moukoudi serait valorisé à plus de 7 M€

C’est la suite qui est plus étonnante. Et/ou intéressante pour le club stéphanois. Il serait en effet question d’une indemnité sur son transfert voulue entre 7 et 10 millions d’euros. Pour un joueur recruté libre du Havre l’été dernier, c’est une bonne affaire malgré l’échec sportif, pour ce jeune homme de 22 ans, déjà international camerounais. Même prometteur, c’est beaucoup pour un joueur qui ne compte qu’une quinzaine de matches dans l’élite avec les Verts. Il serait plus justement valorisé à près de 5 millions d’euros, dans un contexte économique mondial qui force les clubs à être plus regardants sur la dépense.

Un contrat jusqu’en 2023 avec l’ASSE

Il reste, il est vrai, à Harold Moukoudi trois des quatre saisons signées à l’AS Saint-Etienne, jusqu’à la fin de l’exercice 2023. Le natif de Bondy avoisinerait le demi-million d’euros bruts de salaires, à la charge tout ou partie de Middlesbrough, le temps du prêt. Dans le collectif de Claude Puel il a été forcé à rude concurrence cette saison, avec Perrin, Fofana et Saliba. Mais on ne sait pas si le premier va continuer, quant au dernier, il doit filer à Arsenal au terme de la saison. Ce contexte pourrait profiter à Moukoudi, sauf si le ressort est effectivement rompu, avec le coach en place.