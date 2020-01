ASSE – Combien vaut Yann M’Vila sur ce mercato ?

Il plaît beaucoup à des équipes de la Premier League anglaise, mais Yann M’Vila n’aurait pas l’intention de quitter Saint-Etienne. A tout le moins pas cet hiver. Pas en pleine saison, lui qui a rejoint l’ASSE justement un mois de janvier, en 2018. Avec Wahbi Khazri, Denis Bouanga et indépendamment de William Saliba qui n’appartient plus aux Verts, le milieu récupérateur de 29 ans est le joueur a la plus forte valorisation de son équipe.

Yann M’Vila est estimé à près d’une dizaine de millions sur ce mercato

Il est diversement estimé à 9 millions d’euros par Transfermarkt et de 7 à 10 millions, de la part de l’Observatoire du football. Les deux études se rejoignent sur l’analyse des derniers mois : il s’est bonifié entre la fin de l’exercice dernier et la reprise de cette saison 2019-20. Mais il avance, et dans l’âge ce qui le rend de moins en moins sujets aux opérations de trading, et dans son contrat signé le 12 janvier 2018 pour trois ans et demi, au terme de la fin du mois de juin 2022.

Un contrat signé jusqu’en 2022 avec l’ASSE

A l’ajout du salaire et des primes diverses, Yann M’Vila dépasse les 4 millions d’euros bruts la saison chez les Verts. Cet été, le natif d’Amiens était suivi de près par Crystal Palace et West Ham. Cet hiver, d’autres clubs clubs anglais seraient venus aux renseignements le concernant. Le joueur a déjà expérimenté le Royaume-Uni et son football, le temps d’un prêt d’une saison à Sunderland.