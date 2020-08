ASSE : Combien vaut Yann M’Vila sur ce mercato ?

Par son profil et son vécu, Yann M’Vila fait partie des joueurs les plus suivis, chez les Verts de Saint-Etienne. Déjà cet hiver, il était question de clubs de la Premier League, mais à l’époque, l’ASSE était sportivement mal engagée, elle avait alors besoin de tous ses hommes pour s’en sortir. C’était avant le confinement et la suite que l’on sait. Cet été rebelote pour le milieu de terrain , selon Manu Lonjon, il intéresserait l’Al-Jazira Club, à Abou Dabi. A 30 ans désormais passés, avec le contexte économique mondial qui pousse à la baisse l’estimation marchande des joueurs, sa cote sur le mercato l’est aussi, ces temps derniers.

L’estimation de Yann M’Vila sur le mercato est en baisse

Elle était de 9 millions d’euros pour Transfermarkt et de 7 à 10 millions, de la part de l’Observatoire du football (CIES), au début de cette année 2020. Plus de six mois plus tard, M’Vila est estimé à moins, à 6 M€ pour Transfermarkt et de 4 à 7 millions d’euros, donnés par le CIES. Il s’était bonifié jusqu’au terme de la saison dernière, avant que l’ASSE ne traverse des difficultés sportives. Avant aussi l’âge des 30 ans et alors qu’il avance un peu plus dans son contrat, signé en janvier 2018.

Un contrat signé jusqu’en 2022 avec l’ASSE

A l’époque, il s’est engagé trois ans et demi, jusqu’en juin 2022. Il lui reste deux saisons pile à couvrir, ou à compenser, pour le club qui souhaiterait le recruter. A l’ajout du salaire et des primes diverses, Yann M’Vila dépasse les 4 millions d’euros bruts la saison chez les Verts. L’été dernier, le natif d’Amiens était suivi de près par Crystal Palace et West Ham. Cet hiver, d’autres clubs clubs anglais seraient venus aux renseignements le concernant, mais c’est une destination plus exotique pour le football qui lui tendrait les bras. Affaire à suivre…