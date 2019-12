ASSE, FC Nantes – Combien ça coûte Mauro Manotas (Houston) ?

Il faut souvent prospecter loin pour trouver la recrue idoine. En attaque de surcroît, car les buteurs les plus efficaces d’Europe sont largement courtisés dès leur éclosion dans le grand bain. Selon Foot Mercato, c’est du sol américain que remonte la piste offensivement du moment, proposée aux clubs du FC Nantes, à l’ASSE ainsi qu’au Montpellier HSC. Il s’appelle Mauro Manotas, est Colombien et porte les couleurs du Dynamo de Houston, en championnat de MLS.

Un même attaquant proposé à l’ASSE, au FC Nantes et au MHSC

Manotas a rejoint Houston et le championnat élite du foot nord-américain en 2015, en provenance du club Uniautónoma FC en Colombie. Selon Transfermarkt, il approche une valeur marchande estimée à 4 millions d’euros. A 24 ans, il est en phase de valorisation, si bien que Foot Mercato estime à au moins 7 millions d’euros, le coût de son transfert pour les clubs français visés. Le joueur a été prolongé au mois de février de cette année 2019, pour deux saisons et demi supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Il reste donc vingt-quatre mois à compenser au Dynamo Houston, pour le recruter.

Le salaire de Mauro Manotas à Houston dépasse le million de dollars annuel

La franchise texane le paie cette saison en cours, 1 100 049,96 dollars de salaire de base et jusqu’à 1 245 049,96 (1,1 M€) avec les bonus inclus. C’est plus que le salaire moyen estimé par Sporting Intelligence cette saison 2019-20, autant chez les Verts (presque 950 000 € par joueur), qu’à Nantes (637 334 €) et Montpellier (638 534 €), sachant qu’il faudra probablement valoriser le joueur, pour le convaincre de traverser l’Atlantique, cet hiver ou l’été prochain.