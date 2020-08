ASSE : La fondation sur le maillot jusqu’en 2023. Une première en L1

Il y a les sponsors commerciaux d’une part, qui rapportent au club d’indispensables revenus. Récemment nous avons vu le changement opéré sur le short des joueurs de Claude Puel. Et il y a les actions sociales, les RSE que mènent les clubs de football, à destination d’un public cible. Chez les Verts, c’est une fondation qui porte le nom d’ASSE Coeur Vert. Elle vise à favoriser l’intégration du plus grand nombre par le sport.

La fondation sur le maillot des joueurs de l’ASSE

Le club stéphanois annonce la signature d’un accord inédit dans le foot français. « ASSE Coeur-Vert devient la première association ou fondation adossée à un club de football professionnel français à bénéficier des droits marketing d’un partenaire officiel et à apparaître sur le maillot durant toute une saison », écrit le club dans son communiqué. A compter de ce dimanche, avec la réception de Lorient, en Ligue 1, les joueurs stéphanois porteront tous la marque de la fondation sur le maillot, dans le dos, au-dessus du nom et du numéro.

Les Verts assument l’étiquette de club engagé

Le club rappelle dans son communiqué, qu’au dernier baromètre 2019-20, d’Ipsos pour la LFP et le syndicat Premier Ligue, l’ASSE a été désignée comme « le club le plus engagé dans le domaine citoyen et social ». Une distinction que les Verts semblent prendre… à coeur !