ASSE, LOSC : Combien ça coûterait de recruter Adam Ounas (Naples) ?

Quelle destination pour Adam Ounas ? Le championnat de France a été définitivement arrêté, suite à la crise sanitaire. Les clubs de Ligue 1 peuvent désormais penser à la saison 2020-21 prochaine. Du côté de l’OGC Nice, le milieu de terrain Adams Ounas, arrivé en prêt de Naples, avec option d’achat, n’a pas été conservé. De retour dans le sud de l’Italie, le Fennec intéresserait l’ASSE et le LOSC, en France.

L’OGC Nice n’a pas levé l’option d’achat pour Adam Ounas

Arrivé en provenance des Girondins de Bordeaux, au début de l’été 2017, le vainqueur de la CAN avec l’Algérie s’était engagé avec Naples pour 10 M€ (+ 2 M€ de bonus). Depuis, le joueur ne s’est jamais imposé en Série A. Il s’est vu prêter la saison dernière, au tout dernier moment du mercato estival, à l’OGC Nice, racheté par le milliardaire Jim Ratcliffe, contre un prêt payant de 2,2 M€, accompagné d’une option d’achat donnée entre 20 et 25 M€ et d’un pourcentage à la revente du joueur. Pour Transfermarkt, l’ancien bordelais est plus modestement estimé à 8 M€, quand l’Observatoire du football l’évalue entre 7 et 10 M€.

Des conditions élevées pour le LOSC mais surtout l’ASSE

Sous contrat jusqu’au mois de juin 2022 avec Naples, Adam Ounas gagne près de 220 000 euros bruts mensuels, les trois quarts étaient payés cette saison par l’OGC Nice. À Lille, seuls Loïc Rémy et Renato Sanches sont à plus. Tandis qu’à Saint-Etienne, c’est l’équivalent du joueur le mieux payé. Cela rend de fait l’opération, sinon impossible hautement improbable, pour les finances restreintes des Verts. Et compliquée pour celles du LOSC. Adam Ounas a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives, en 19 matches cette saison, toutes compétitions confondues.