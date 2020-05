ASSE – Moins d’une saison, la moyenne d’un coach sur le banc

A l’AS Saint-Etienne, il y a l’avant et l’après Christophe Galtier, et cela se voit dans l’analyse de l’Observatoire du football (CIES), publiée ce lundi. Elle vise à classifier les clubs, selon la durée en poste des entraîneurs de l’équipe première, depuis l’année 2015. A l’époque chez les Verts, « Galette » était déjà en place depuis six ans, il lui en restait deux à remplir, avant qu’il ne décide de partir.

31,7 matches dirigés par les coaches de l’ASSE depuis 2015

Après lui, la stabilité chez les Verts a pris du plomb dans l’aile. Sur les cinq dernières saisons, Saint-Etienne a éprouvé cinq techniciens. Tour à tour, Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant et Claude Puel depuis le mois d’octobre 2019. Selon le CIES, un entraîneur reste à l’ASSE 31,7 matches jusqu’à son départ, forcé et décidé. Claude Puel s’en approche avec 25 unités. Jean-Louis Gasset est le dernier au-delà de cette moyenne, avec plus d’une soixantaine de rencontres pour lui.

Coach à Saint-Etienne, une profession à durée de temps limitée

Le club du Forez est à cet effet l’un des plus instables de la Ligue 1 sur les 5 ans écoulés. Il égale Bordeaux (31,7) et n’est devancé que du LOSC (23,9 matches en moyenne) et du FC Nantes (27).