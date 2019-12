ASSE – PSG : Que va donner cette affiche selon les bookmakers

Sans grossier jeu de mot, les indicateurs sont au vert, pour que le public assiste ce dimanche, à une rencontre électrique. L’ASSE reçoit sa « bête noire » le PSG, et en plus le club de la capitale pourra compter sur le soutien d’un millier de supporters, autorisés au stade Geoffroy-Guichard. Cela donne un supplément d’âme à ce débat, où chaque camp voudra marquer le jeu de son empreinte. Toutefois plus Paris que Saint-Etienne, tel que le prédisent les bookmakers de France.

Le PSG est la bête noire de l’ASSE. Ce pourrait encore être le cas ce dimanche

Dire que selon eux, le club de la capitale est dans son jardin dans le Chaudron n’est pas loin de la réalité. Cela ne fait point de doute dans leur analyse que les hommes de Thomas Tuchel vont gagner, cela paie 1,33 fois la mise. Contre 8 le succès stéphanois. Et le match nul est entre les deux, à la cote moyenne de 5,27. Exprimé en un résultat, le Paris Saint-Germain sortira vainqueur 2-0 des débats : c’est le scénario à la cote la plus faible, donc jugé le plus probable. Il vaut 5,79 contre un. Il est suivi des plus étriqués succès 2-1 (à 6,9) ou 1-0 (à 6,85).

Duel à (au moins) trois buteurs pour les Parisiens

Neymar, Mbappé, Icardi… Paris a l’embarras du choix offensif et les bookmakers s’y perdent entre les favoris. La cote du Brésilien qui marque est de 1,83, celle du Français, de 1,85 et elle est à l’identique pour son homologue argentin. Les Verts ont Bouanga pour répondre, mais il est plus incertain, donné buteur à la moyenne de 3,7. Le match ASSE – PSG est à suivre ce dimanche en prime-time, en direct sur Canal +.