ASSE : Salaire, contrat, ce que Fofana a signé avec Leicester

Son départ décidé de Saint-Etienne pour Leicester en Angleterre, sur la fin du marché des transferts, a beaucoup fait parler. A commencer par les suiveurs de l’ASSE, déchirés entre le départ d’une pépite pour certains et l’argent de la cession de son contrat pour d’autres ; dans l’opération, le club stéphanois a gagné 35 millions d’euros, comme le coût de l’indemnité payée par les Foxes, en contrepartie, du recrutement du défenseur Wesley Fofana.

Une saison contractuelle en plus à Leicester qu’à l’ASSE

Le jeune homme de 19 ans a signé un bail du maximum de cinq ans, avec pour terme le 30 juin 2025. Son contrat est évolutif sur le salaire, il est estimé pour cet exercice 2020-21, à plus de 100 000 euros bruts mensuels. Moins les bonus à la signature et d’objectifs individuels et collectifs. A l’échelle du vestiaire du champion d’Angleterre 2016, cela reste somme toute modeste. C’est l’attaquant Vardy qui domine la hiérarchie à un peu plus de 8 millions d’euros la saison, devant le gardien danois, Kasper Schmeichel, à 7,5 millions.

Wesley Fofana prouve jusqu’ici qu’il a fait le bon choix

Wesley Fofana, pour sa part, a augmenté de plus du quart son salaire précédent, chez les Verts de Saint-Etienne. Il avait été, au printemps, au coeur du premier confinement, prolongé jusqu’en 2024 et revalorisé financièrement. « Je serais fou de dire non à Leicester, disait le joueur dans les colonnes de L’Equipe, en septembre dernier. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui. Je suis conscient de prendre un risque en partant tôt à l’étranger, mais je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. » Jusqu’ici le choix est le bon pour Fofana, qui est pour beaucoup dans le début de saison canon de Leicester, leader de son championnat et meilleure défense avec neuf buts encaissés en huit journées disputées.