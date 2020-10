ASSE : Salaire, contrat, ce que va signer Panagiotis Retsos chez les Verts

C’était la priorité, suite au départ de Wesley Fofana à Leicester, l’ASSE a trouvé son défenseur central, en la personne de Panagiotis Retsos. International grec de 22 ans, il a quitté Le Pirée et son Olympiakos en 2017, pour le Bayer Leverkusen et une indemnité compensatoire, de 17,5 millions d’euros. Par la faute de blessures, il ne s’est pas imposé dans le collectif allemand et va se donner une nouvelle chance chez les Verts. En prêt d’une saison.

Panagiotis Retsos arrive à l’ASSE en prêt

Selon L’Equipe qui donne des détails de l’opération, il y aura une option d’achat à la clé fixée à 6,5 millions d’euros et conditionnée par un nombre de matches à jouer et selon le classement final des Verts. Panagiotis Retsos est valorisé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, mais moins de 2 millions, par l’Observatoire du football. Au Bayer Leverkusen, le Grec aux 5 sélections nationales approcherait un salaire de 175 000 euros brut par mois, hors primes, mais selon le journal L’Equipe dans l’édition papier, ce lundi matin, les Verts offraient l’équivalent des 75 000 euros mensuels de Wesley Fofana, en comptant sur son club pour prendre le reste.

Sous contrat jusqu’en 2022 au Bayer Leverkusen

Engagé pour cinq ans par le Bayer, Panagiotis Retsos a encore un contrat jusqu’en 2022 qu’il devra honorer, s’il n’est pas conservé par l’AS Saint-Etienne, au bout de son prêt. Au début de cette année, il a été prêté à Sheffield United, en Angleterre, mais avec l’arrêt des matches, il n’a disputé qu’une seule rencontre chez les Blades.