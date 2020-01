Au PSG le 2e, les 5 contrats maillots les plus chers de Nike

Depuis la fin du mois de juin que le partenariat a été prolongé, le PSG touche près de 75 millions d’euros par an, de son équipementier Nike. Plus ou moins selon les performances sportives, ainsi que le merchandising et les royalties, car Paris vend de plus en plus de maillots chaque saison et sa collaboration avec la division Jordan est un succès commercial. Désormais, le club de la capitale a le deuxième contrat le plus cher des équipes habillées par Nike et le cinquième à l’échelle de toutes les marques et clubs confondus.

Le PSG a le 2e contrat le plus important chez Nike et le 5e à l’échelle du monde

Devant lui, il n’y a que le FC Barcelone, chez l’équipementier au swoosh. Depuis la saison 2018-19, Nike paie 105 millions d’euros par an aux Blaugrana et jusqu’à 155 millions possibles, à l’ajout des primes qui vont avec. Seul le Real Madrid chez la concurrente adidas justifie d’un meilleur contrat de sponsoring que le club blaugrana. Barcelone, à 105 millions par an, puis Paris à 75 et après eux, Chelsea pointe troisième avec un deal estimé proche de 68 millions d’euros par saison. Les Blues et Nike ont signé quinze ans, dans le courant de l’automne 2016, après que le club londonien eut mis un terme prématuré à contrat précédent avec adidas.

Barça, devant Paris, Chelsea, Tottenham et l’Inter Milan chez Nike

Quatrième et cinquième, les clubs de Tottenham et de l’Inter Milan. Précédemment liés à Under Armour, les Spurs ont rejoint Nike en 2017. Le contrat a été prolongé à peine une grosse année plus tard pour quinze ans, jusqu’en 2023. Il rapporte au club de José Mourinho 34 millions d’euros par an, tandis qu’avec l’Inter Milan, le partenariat vaut 20 millions la saison.