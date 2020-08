Barça, City ou PSG : Où jouera Messi cette saison 2021 selon les bookmakers ?

Le Barça est en feu. Pas au sens noble, attribuable au Bayern et son attaque de canonniers. A plutôt comprendre comme une maison qui brûle, avec des incendies à circonscrire à tous les étages, de la direction au staff technique, en passant par les joueurs. De la gifle reçue de Munich (8-2), la semaine dernière, ne restent que des doutes et des questions. Notamment qui concernent le futur de Lionel Messi, incertain en Catalogne.

A un an de la fin de son contrat au Barça, quel futur pour Messi ?

Il reste un an de contrat à la Pulga et certaines rumeurs font état d’un sentiment de lassitude et d’une envie de partir. Difficile pourtant d’imaginer le sextuple Ballon d’or, quitter le club et la ville où il a fait carrière. A ce point inconcevable qu’à la question de savoir où évoluera l’Argentin cette saison 2020-21, le Barça a naturellement la cote la plus faible (donc la plus probable), de l’autre côté de la manche, où les bookmaker tiennent les mises. Le scénario vaut une cote de 1,6 contre un. Soit 1,6 euros à gagner, pour un de misé.

Si départ il doit y avoir, Manchester City tiendrait la corde

Autrement, les clubs qui peuvent l’accueillir ne sont pas légions. Car il faut être sacrément costaud financièrement, pour assumer les émoluments monstrueux, du footballeur le mieux rémunéré du monde. Manchester City le peut, et c’est d’ailleurs la deuxième hypothèse soutenue par les bookmakers, si Messi doit partir. Il y retrouverait – peut-être – un certain Pep Guardiola qui l’a dirigé à Barcelone. La cote est à 2,5.

Le PSG en embuscade mais une option donnée comme secondaire par les bookmakers

L’Inter suit troisième, avec une cote à 3, mais un transfert chez les Lombards est improbable, faute de liquidités suffisantes, bien que le groupe Suning qui l’a repris à 70% en 2016, a beaucoup fait pour assainir les finances. Plus sûrement dans ce contexte, le PSG arrive en quatrième position, des clubs où pourrait jouer Messi, cette saison 2020-21. Avec un cote à 7 toutefois incertaine, mais plus plausible qu’un départ de l’Argentin à la Juventus Turin. Pour y retrouver Cristiano Ronaldo. Rien que pour la beauté de l’association, on aimerait y croire. Mais ça n’arrivera pas. Même à une cote de 10 contre un.