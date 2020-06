Barça ou Real, lequel sera champion d’Espagne selon les bookmakers ?

J-4 avant la reprise du championnat de Liga espagnol, programmé par les autorités du pays et du foot, ce jeudi 11 juin, avec pour succulente mise en bouche initiale, le derby FC Séville – Betis. Après 27 journées disputées et sans aucune garantie que la saison ira quand même à son terme, qui va gagner cette saison 2019-20 de Liga, selon les bookmakers. On s’accorde à dire que la question posée dans le titre, limite les choix.

Le Barça a l’avantage sur le Real au classement et chez les bookmakers

En même temps, le Barça d’un côté et le Real Madrid de l’autre dominent, comme à peu près chaque année, le reste du championnat. Ils ont respectivement 11 et 9 points d’avance au classement, sur Séville troisième. Et ils sont de très loin les favoris naturels des bookmakers. Reste à savoir s’ils envisagent un retour des hommes de Zidane, ou si l’équipe catalane va conserver son court avantage ? Ils se rangent plutôt derrière la deuxième hypothèse.

Les opérateurs n’attribuent aucune chance aux autres clubs de gagner la Liga

La cote moyenne de victoire en Liga du FC Barcelone est de 1,52 contre un et celle attribuée au Real Madrid, à plus de 2,2. L’écart est minime, en tout cas plus que ce qui concerne la concurrence. Même placé en embuscade sur le podium, le FC Séville n’a de cote que supérieure à 100.