Barça, PSG ou United : Où jouera Griezmann en 2021 selon les bookmakers ?

Il est de plus en plus question d’un départ prématuré d’Antoine Griezmann du Barça, dès la première saison du Français au club blaugrana. Cela se justifierait par ses difficultés à se fondre dans le collectif, lui qui est un joueur à responsabilité en manquerait, dans l’ombre de Lionel Messi. Tout cela remet en cause son futur, les presses d’Espagne et de l’Hexagone spéculent sur son futur.

Rester au Barça sinon partir pour la France et le PSG

Où jouera Antoine Griezmann, la saison 2020-21 prochaine ? Nul ne le sait encore, mais de l’autre côté de la Manche, certains bookmakers du Royaume-Uni posent la question. Et la réponse du moment tient au statu quo de la situation, à savoir que l’ailier de 29 ans poursuive l’aventure en Catalogne, puisqu’il est sous contrat jusqu’en 2024, avec le FC Barcelone. Ce scénario vaut une cote moyenne de 1,08 contre un, le ratio est faible donc jugé probable.

Griezmann en Angleterre ? Peu probable mais pas impossible

A moins que les opérations qui se murmurent se finalisent. A savoir, par exemple, un échange entre le PSG et le Barça, pour Neymar et Griezmann. Tout cela tient du fantasme, mais l’hypothèse de voir le champion du monde 2018 débarquer au club de la capitale n’est pas nulle, elle paie 2,5 fois la mise de départ. C’est une possibilité qui se tient. Plus que les autres, c’est-à-dire qu’il file vers Manchester, soit aux services de United, à la cote de 6, soit à City, à 9. Sinon tout de même aller vers l’Angleterre, car Chelsea (12) est une autre piste à ne pas totalement exclure.