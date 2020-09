Bayern Munich : Les notes des champions d’Europe sur FIFA 21

Un seul joueur à 90 ou plus et « seulement » six représentants dans le top 100 des meilleurs : on eut espéré mieux pour le Bayern Munich, champion d’Europe en titre, sur les notes attribuées par l’éditeur EA Sports, aux joueurs numérisés sur FIFA 21. Que le collectif bavarois n’ait pas de grosse star, à l’exception du buteur polonais Robert Lewandowski (noté 91 de générale), peut passer mais il faudrait alors relever le reste de l’effectif, car les Allemands ont prouvé, sur cette année 2020, la redoutable complémentarité, des uns avec les autres.

Sous-estimée la valeur de l’équipe du Bayern sur FIFA 21

Manuel Neuer est un bon exemple d’un collectif du Bayern, que d’aucuns trouvent sous-estimé. Le gardien de la Mannschaft, s’il n’est pas le meilleur du monde à son poste, ne devrait pas en être loin. En tout cas plus haut que la moyenne à 89, égale à celle de Courtois (Real), mais inférieure à Ter Stegen (Barça, 90), Alisson (Liverpool, 90) et Jan Oblak (Atlético Madrid, 91). Neuer a gardé la même note, d’un FIFA à un autre.

Seul Pavard progresse du côté des Français de l’équipe

Au moins sont-ils nombreux à 80 ou plus, d’après les évaluations, partagées sur Twitter par les spécialistes du titre du football sur console. Du côté des joueurs français de l’équipe, Kinglsey Coman, l’unique buteur de la finale de C1 contre le PSG reste à la même moyenne (84), Corentin Tolisso et Lucas Hernandez perdent deux points (de 82 à 80) et seul Benjamin Pavard progresse, de +1, de 80 à 81.