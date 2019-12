Benzema prolongé. Pour quel nouveau salaire au Real Madrid ?

Karim Benzema va prolonger son contrat avec le Real Madrid. Marca l’affirme ce lundi après-midi, le journal sportif parle d’un accord trouvé entre le club et son joueur pour une extension de bail d’un an supplémentaire. Précédemment engagé jusqu’au matin du 1er juillet 2021, il va désormais l’être jusqu’en 2022. Une saison, pas plus, ce serait le souhait de l’attaquant français, car il ne veut pas rester sans être compétitif. Il se donnerait donc le temps de voir venir, une étape après l’autre.

Benzema sur le point de prolonger jusqu’en 2022 avec le Real Madrid

Bientôt prolongé donc, et à cette occasion revalorisé financièrement. Son contrat présent lui vaut un salaire proche de 9 millions d’euros net la saison, sans tous les bonus associés. Selon El Confidencial, ce nouveau deal devrait lui rapporter 11 millions nets par exercice. Soit l’équivalence du milieu de terrain allemande Toni Kroos, à l’échelle du vestiaire du Real Madrid. Karim Benzema avait été prolongé pour la dernière fois, en septembre 2017. Sa clause libératoire était alors restée la même qu’à son arrivée en 2009, dans le sillage d’autres « Galactiques » (Cristiano Ronaldo, Kaka), à 1 milliard d’euros.

Un salaire augmenté, équivalent à celui de Toni Kroos

On ne sait pas si elle va évoluer à l’occasion de ce nouveau paraphe, mais dans son cas c’est sans grande importance. L’ancien lyonnais est en effet devenu une icône du club merengue, il disputera sous peu son 500e match avec le maillot de la Maison Blanche sur ses épaules.