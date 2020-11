Borussia Dortmund : Que gagne la pépite Youssoufa Moukoko au BVB ?

A seize ans et un jour, Youssoufa Moukoko est devenu ce samedi soir, le plus jeune joueur à disputer un match de Bundesliga. Entré en fin de match contre le Hertha Berlin, l’attaquant allemand a dépassé le précédent record de Nuri Sahin de quelques jours. Avant de débuter chez les professionnels, Moukoko faisait déjà parler de lui, pour sa précocité sportive. Qu’en est-il sur le plan contractuel ? L’adolescent, que l’on devine très courtisé, a-t-il déjà les émoluments d’une star ?

Un salaire à près de 30 000€/mois au Borussia Dortmund

Formé et couvé par le Borussia Dortmund, il est lié au club de Gelsenkirchen jusqu’en 2023. Selon le journal Bild dernièrement, il gagne cette saison, près de 30 000 euros bruts mensuels. Avec naturellement toute une flopée de bonus, dont un à six chiffres devrait lui revenir, maintenant qu’il a débuté avec l’équipe première. Soucieux de conserver sa pépite, le BVB devrait prochainement discuter avec son entourage, pour étendre dans le temps son contrat.

Youssoufa Moukoko parti pour battre des records ?

Qui dit footballeur précoce dit aussi intérêt des marques à son sujet. Nike l’équipe et le jeune homme serait déjà le sujet d’une énorme surenchère à ce sujet, puisqu’il aurait signé au printemps 2019, un contrat de longue durée estimé à une dizaine de millions d’euros au global. Et un million lui aurait été versés à la signature. A l’addition de tous les revenus du sponsoring, du salaire et des primes, Lionel Messi va gagner en 2020 selon Forbes, 126 millions de dollars (106 M€). C’est un autre record que Youssoufa Moukoko battra peut-être, si le phénomène ne connait pas de trou d’air, dans sa carrière.