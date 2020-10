Ce que rapporte à Antoine Griezmann son contrat avec Puma

Maintenant que Neymar a changé d’équipementier, il reste un visage majeur, mais n’a pas la tête de la gondole, avec la marque allemande. Antoine Griezmann a toutefois sur le Brésilien, l’avantage de la fidélité, avec toute une décennie passée à défendre les produits signés Puma. Cela, depuis 2010 environ et sans jamais discontinuer depuis. Cet anniversaire d’ailleurs, le groupe allemand l’a célébré en éditant une chaussures spéciale, au nom et à l’image de l’attaquant des Bleus et du FC Barcelone.

Griezmann a fêté ses dix ans de collaboration avec Puma

Plusieurs fois son contrat aurait été prolongé. La dernière le serait en mare du Mondial de football gagné avec l’équipe de France, en 2018. A cette occasion, son contrat serait passé du million d’euros brut, à près de 3 à 4 millions la saison, selon certaines estimations. Cela dépendant bien sûr des variables inscrites dans ce type de contrat ; en général les joueurs sont incentivés selon leurs performances individuelles et/ou collectives. Et parfois en royalties sur les produits vendus.

Tête d’affiche de la marque après la recrue Neymar

Selon certaines indiscrétion, Antoine Griezmann serait sous contrat avec Puma, jusqu’en 2025. Chez Puma, les ambassadeurs s’inscrivent généralement dans la durée, à l’exemple des plus anciens dans la division football que sont Mario Balotelli, Cesc Fabregas ou Sergio Agüero.