Chelsea : 15 M€ de bonus pour les Blues grâce… au Real Madrid !

Le Real Madrid a décroché son 34e titre en Liga, ce mercredi 16 juillet. Les hommes de Zinédine Zidane ont battu Villarreal, 2-1, lors de la 37e journée de championnat, et ne pourront plus être rattrapés par le FC Barcelone, défait dans le même temps, 2-1, face à Osasuna. L’histoire retiendra qu’au delà du nouveau succès des Merengue dans la compétition espagnole, le FC Chelsea a tiré des bénéfices de ce sacre. AS nous révèle que les Blues avaient inséré un bonus de quelques 15 M€, concernant un titre national, sur le transfert d’Eden Hazard.

Quelques 15 M€ de bonus pour Chelsea grâce au Real Madrid

Lors de sa signature au Real Madrid, le 8 juin 2019, les dirigeants madrilènes avaient déboursé près de 100 M€, pour s’attacher les services du Diable Rouge. C’est loin des 140 M€ réclamés par l’équipe anglaise, à l’époque. Mais les Blues avaient réussi à négocier des variables très avantageuses dans le contrat de vente du Belge, dont le sacre du Real en championnat cette saison, estimé à près de 15 M€ par le quotidien espagnol. Au total, une trentaine de millions d’euros de variables ont été ajoutées dans l’opération. La qualification pour la Ligue des champions en plus, va rapporter quelques autres deniers supplémentaires à Chelsea.

Les Blues en passe de terminer une belle saison 2019-20

Ces bonus feraient du transfert d’Eden Hazard le recordman de l’entité blanche, dépassant les 101 millions d’euros versés à Tottenham, en 2013, pour Gareth Bale. Concernant Chelsea, le club londonien lutte actuellement pour une place en Ligue des champions, la saison prochaine. Le club londonien est troisième à deux journées de la fin de l’exercice 2019-20. Les coéquipiers d’Olivier Giroud sont aussi en lice pour un sacre en FA CUP.