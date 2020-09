Chelsea : Combien vaut Kepa Arrizabalaga sur ce mercato ?

Arrivé en provenance de Bilbao il y a deux ans, Kepa Arrizabalaga ne répond plus aux attentes des dirigeants de Chelsea. Avec l’Espagnol comme titulaire la saison dernière, les Blues ont encaissé 54 buts en 38 rencontres, c’est plus que n’importe quelle équipe du top 10 de Premier League. Suite à un nouveau début d’exercice compliqué et l’arrivée imminente d’Edouard Mendy, le portier voit planer au-dessus de lui la menace d’un exil sur le banc du club londonien.

La cote de Kepa Arrizabalaga en chute

Misant sur lui pour l’avenir, Chelsea avait levé, en 2018, la clause libératoire de Kepa, fixée à 80 millions d’euros, faisant de lui le gardien le plus cher de l’histoire. Alors que le joueur était évalué à 20 M€ par Transfermarkt au moment de cette transaction, cette estimation est montée jusqu’à 60 M€ en juin 2019, après la victoire des Blues en Ligue Europa, dont il avait été un grand artisan. Depuis, en un an et une saison bien moins productive que la première, sa valeur marchande a chuté. Transfermarkt ne l’estime plus qu’à 28 M€, tandis que le CIES la considère entre 50 et 70 M€ et que le KPMG, cabinet d’audit et de conseil britannique, la place à moins de 37 M€. Une cote qui a peu de chance de remonter au vu de ses récentes performances : 3 buts encaissés lors des 2 premiers matches de la saison 2020-21, dont une belle bévue face au champion en titre, Liverpool.

Un salaire au dessus de la moyenne à Chelsea

Encore lié au club pour 5 ans, Kepa Arrizabalaga pèse sur la masse salariale de Chelsea. Il dispose d’un salaire estimé à 8,4 millions d’euros par an, une somme assez largement au-dessus de la moyenne du vestiaire londonien. Ce salaire pourrait faire tâche si Edouard Mendy venait à prendre sa place de numéro 1 dans les cages des Blues la saison à venir.