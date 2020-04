Chelsea – Combien vaut N’Golo Kanté sur le mercato ?

Un an après Eden Hazard, Chelsea va-t-il se séparer d’un autre joueur bankable de son collectif ? La porte serait ouverte au champion du monde français, N’Golo Kanté, selon les information de 90 Minutes. La concurrence à son poste dans l’axe du jeu au milieu de terrain et son physique de moins en moins épargné des blessures pousseraient les Blues à considérer un départ de l’ancien champion d’Angleterre.

Chelsea serait disposé à négocier le départ de Kanté

S’il n’est pas aussi cher qu’Eden Hazard, cédé pour 100 millions d’euros au Real Madrid, N’Golo Kanté n’en est pas moins rentable pour Chelsea. Recruté pour près de 36 M€, depuis Leicester en 2016, il vaut aujourd’hui le double. Au bas mot. De 50 à 70 millions d’euros, l’estimation que donne le Centre international d’étude du sport et 80 millions d’euros sur lesquels se rejoignent Transfermarkt et KPMG. Cela, pour compenser les trois saisons lui restant au terme de celle en cours, depuis qu’il a été prolongé en novembre 2018.

Le PSG et le Real Madrid tiendraient la corde pour le recruter

Et si, après Eden Hazard, le Real Madrid enrôlait l’international français ? Le club merengue serait avec le PSG, en première ligne pour le recruter. Il faudra alors lui offrir un contrat au-delà du 30 juin 2023, qu’il a à Chelsea et un salaire au moins aussi conséquent que les 765 000 euros bruts mensuels estimés (plus ou moins, selon le cours de la livre), hors primes qu’il gagne au club londonien. A 29 ans depuis quelques jours, il garde une forte valorisation sur le marché des transferts, mais elle est moindre aux mois qui ont suivi la victoire des Bleus au mondial en Russie. Il valait alors une centaine de millions d’euros, voire plus.