Chelsea, Inter, PSG ou City : Où va jouer N’Golo Kanté selon les bookmakers ?

N’Golo Kanté va-t-il quitter Chelsea ? C’est une rumeur qui circule depuis le début de l’été, car les Blues ont entamé de grosses manoeuvres les forçants à réduire la voilure dans leur propre effectif. Quitte à trancher singulièrement dans le vif. En se séparant du milieu champion du monde français ? Ça n’a rien de sûr, si l’on en juge, de l’autre côté de la Manche, par l’analyse des bookmakers du pays.

Plutôt Chelsea mais clairement pas le PSG

Pour eux, N’Golo Kanté restera à Londres, la saison prochaine. Cela leur semble tellement évident, que la cote est particulièrement faible, parfois à la portion la plus minime permise, à la cote de 1,05. Comprendre que pour un euro (ou livre au Royaume-Uni) de misé, 1,05 sont à gagner. Le rapport est (très) faible, cela signifie que le scénario est le plus attendu. Souvent avec N’Golo Kanté, il est question de l’intérêt du PSG. A tort ou à raison ? Si la question est posée aux bookmakers de Grande-Bretagne, l’idée est totalement incongrue. La cote donnée au champion de France dépasse les 30.

N’Golo Kanté vers un départ à l’Inter avec Conte ?

Plus sûrement, les opérateurs pensent qu’à partir, le milieu défensif quittera l’Angleterre pour l’Italie et le club de l’Inter Milan. Aux ordres d’Antonio Conte (s’il reste), qu’il a fréquenté chez les Blues.? Kanté à l’Inter paie six fois la mise. Et onze fois sinon, si le Français part à Manchester, sans distinction entre City et United. Enfin, Liverpool, Arsenal et le Real Madrid sont d’autres destinations données, à une cote toutefois plus incertaine de 15 contre un.