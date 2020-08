Chelsea : Salaire, contrat, ce que Thiago Silva a signé avec les Blues

Thiago Silva est un joueur de Chelsea. C’est officiel depuis ce vendredi, le club l’a annoncé, au lendemain de son départ officialisé du PSG. Le défenseur brésilien quitte la France et sa Ligue 1, après huit saisons parisiennes, pour un challenge sportif – son dernier probablement, à 35 ans – ambitieux, chez les Blues, dans la puissante Premier League anglaise, avec la Ligue des champions en plus à disputer.

Un contrat d’un an + un pour Thiago Silva à Chelsea

Thiago Silva s’est engagé sur un contrat de douze mois avec le club londonien, plus une saison en option. Selon Foot Mercato, il va gagner 10 millions d’euros la saison, plus une prime à la signature. Avec les bonus en plus, il devrait approcher le salaire de sa dernière saison au Paris SG, à 18 millions d’euros, sans les primes. Il va aussi devenir à ce niveau de rémunération, le joueur le mieux payé des Blues, à l’égal de Timo Werner pour autre recrue de l’été.

Un mercato d’été d’enfer pour les Blues de Lampard

En dépit du contexte économique plus fragile, Chelsea est particulièrement actif sur ce marché. Le club de Franck Lampard a déjà obtenu les renforts de Timo Werner (60 M€), Ben Chilwell (50 M€), Hakim Ziyech, (40 M€), ainsi que Malang Sarr (libre), pour autre ancien de la Ligue 1. Il se dit que le meneur allemand Kai Havertz pourrait suivre, et peut-être battre des records. Thiago Silva s’est déclaré « heureux de rejoindre Chelsea » et de « faire partie de cette enthousiasmante équipe que dirige Franck Lampard ». Il dit annonce aussi venir, pour gagner des titres.