Chelsea – Timo Werner (RB Leipzig) futur joueur le mieux payé des Blues ?

Un temps annoncé du côté de Liverpool, Timo Werner, l’attaquant allemand du RB Leipzig, devrait s’envoler direction le club de Chelsea, nous dévoile le média britannique BBC Sport. Le club londonien a décidé de lever la clause de départ du joueur. Montant de cette dernière : un peu moins de 60 M€, d’après Bild. Il serait la deuxième recrue des Blues, après la signature du milieu offensif marocain Hakim Ziyech, en février dernier.

Timo Werner joueur le mieux payé à Chelsea

Un contrat de cinq ans attendrait le joueur du côté de Londres. Selon The Sun, les dirigeants de Chelsea proposeraient un salaire avoisinant les 190 000 euros hebdomadaires, bonus compris, contre environ 130 000 euros en Allemagne. Si cela venait à se confirmer, l’actuel buteur du RB Leipzig deviendrait le joueur le mieux payé au sein de l’effectif, devant le gardien Kepa Arrizabalaga et le français N’golo Kanté (plus de 168 000 euros la semaine). Le coût de son transfert le hisserait dans le top 5 des plus chers, chez les Londoniens.

Parmi les plus gros salaires de Premier League

A ce niveau de rémunération, le jeune attaquant de 24 ans va approcher le top 10 des joueurs les mieux payés de la Premier League anglaise. Avec près un peu moins de 10 M€ la saison, il se glisse entre deux Français : Alexandre Lacazette à Arsenal (10,6 M€) et Tanguy Ndombele (11,5 M€), à Tottenham, comme plusieurs autres joueurs au même seuil salarial, que le milieu des Spurs. Timo Werner, auteur de 25 buts en Bundelisga cette saison (deuxième meilleur buteur derrière Lewandowski), viendrait étoffer un secteur offensif déjà bien garni chez les Blues.