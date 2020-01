Chelsea – Tous les salaires des Blues cette saison 2019-20

Chelsea est de retour aux affaires. Frappé d’une interdiction de recruter l’été dernier, sur décision de la FIFA au titre de la règle sur les recrues mineures, le club londonien a vu le Tribunal administratif du sport lever la sanction pour le mercato, cet hiver. Le visage de Chelsea pourrait de fait changer, entre ce début de mois de janvier et le 1er février prochain.

Chelsea peut enfin se renforcer pour cet hiver

Candidat au départ, Olivier Giroud. Buteur de l’équipe de l’équipe de France championne du monde, l’ancien montpelliérain n’a pas ou plus de temps à perdre, s’il veut être de la liste de Didier Deschamps au prochain Euro. Lui pourrait revenir en France et son club se faire l’économie d’un salaire proche de 7 millions d’euros bruts sans les primes, selon le cours de la livre sterling.

Giroud et d’autres pour soulager la masse salariale

Comme Giroud, quatre autres joueurs de l’effectif actuel arrivent au bout de leur contrat au mois de juin prochain. Dont Pedro et Willian, comme Giroud il dépasse les 6 et même 7 M€ cette saison 2019-20. Selon le rapport de Sporting Intelligence sur les salaires des franchises du sport, chez les Blues pour cet exercice, le salaire moyen approche les 5 millions d’euros. Le défenseur danois, Andreas Christensen, est celui qui s’en approche le plus.

Une moyenne à 5 M€ et le plus gros salaire pour Kanté et Kepa

Les chiffres détaillés en page suivante sont des estimations des salaires bruts de chaque joueur, pour cet exercice 2019-20, selon les données de Spotrac. Il n’y a personne dans le collectif de Franck Lampard à plus de 10 millions l’exercice, mais le gardien Kepa Arrizabalaga et N’Golo Kanté flirtent avec ce seuil, à 9,2 M€ estimés. Ils sont l’un et l’autre les mieux payés de leur équipe. Le coach Franck Lampard, enfin, est dans la moyenne de son vestiaire avec 4,7 M€ cette saison, sans les bonus éventuels.

Tous les salaires des Blues de Chelsea en 2019-20

Joueur Salaire en 2019-20 Echéance du contrat Kepa Arrizabalaga 9,2 M€ 2025 Willy Caballero 1,8 M€ 2020 Antonio Rüdiger 6,1 M€ 2022 Kurt Zouma 2,5 M€ 2023 Antonio Rüdiger 4,7M€ 2022