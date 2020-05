Classement de la Premier League selon le salaire moyen des clubs

Quelle issue à la saison de Premier League anglaise ? A ce stade de la fin proche du mois de mai, l’incertitude demeure, sur la poursuite ou non, du championnat d’Angleterre. Le Royaume-Uni étant le plus durement touché en nombre de victime de la COVID-19, l’hésitation naturelle à reprendre divise les partisans du jeu et ceux inquiets de l’état sanitaire. De fait, on ne sait pas encore quand les Reds de Liverpool seront sacrés, puisque le titre leur est normalement promis. Mais en définitive, si seulement ils le seront.

Liverpool est le rang au-dessus que perd Manchester City

Le scénario d’une saison blanche n’est en effet pas à écarter. Il s’est officiellement joué 29 journées Grande-Bretagne, les hommes de Jürgen Klopp sont dans un train de sénateurs, avec 25 points d’avance sur Manchester City et contre des salaires estimés moindre chez les Reds, d’après les données publiées chaque année, par Sporting Intelligence. Au ratio du classement sportif et du salaire moyen de la saison, le club de la Mersey est à la place au-dessus, qui compense celle en dessous, du Manchester City de Pep Guardiola.

Sheffield explose les pronos, West Ham a le vent contraire

Seul, d’après nos observations compilées en intégralité dans le tableau en page suivante, le club de Newcastle est à sa place, treizième au classement sportif et sur le salaire moyen. Aux extrêmes, West Ham accuse le plus large écart négatif, à moins sept rangs, tandis que Sheffield explose les pronostics, avec une brillante septième place sportive, contre la dernière en terme de rémunération moyenne. Cela vaut au club un écart positif de treize places.

Le classement de la Premier League 2019-20 selon le salaire moyen des équipes

Club Salaire moyen (en €) Classement salaire Classement PL Différence Manchester City 8 172 205 € 1 2 -1 Manchester United 7 163 323 € 2 5 -3 Liverpool 6 475 574 € 3 1 +1