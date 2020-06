Covid-19 : – 30% de CA pour la filière sportive en France, en 2020

Les estimations s’affinent, à mesure que la situation revient progressivement à plus de normalité. Un peu plus d’un mois après la sortie du confinement, le groupe BPCE, en sa qualité de partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, a produit une étude post-confinement, centrée sur la filière sport en France et ses enjeux économiques.

Un Chiffre d’affaire qui devrait reculer à 54 milliards en 2020

L’on y apprend- parmi toutes les données proposées, que le chiffre d’affaire de la filière sport en France, devrait chuter de 30% en 2020, passant de 79 milliards, l’année dernière, à 54 milliards estimés pour celle en cours. « Un fort rebond est toutefois attendu pour l’année prochaine », note le rapport pour une notre plus positive. Ce changement forcé dans nos pratiques du quotidien a bouleversé les tendances. L’avenir appartient désormais au SporTech, les plateformes du numériques et du eSport ont été largement plébiscitées, en cette première moitié de l’année 2020.

Des entreprises du sport impactées et parfois les conséquences sont sévères

Conclusion de l’étude à ce sujet : « À moyen-long terme, l’économie du sport devrait bénéficier de la prévalence des enjeux de santé publique et de la montée des préoccupations individuelles pour la préservation du capital santé. » La crise de la Covd-19 aura eu des effets sur l’écrasante majorité des entités liées au sport ; au moins 77% d’entre elles se disent « fortement impactées ». Sur 27 000 entreprises avec salariés, moins de 30% (29%) se disent « solides », avec de la « marge de manoeuvre financière ». Les autres éprouvent plus de difficultés.