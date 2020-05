Cristiano Ronaldo accélère sur le business du fitness

Le projet date de quelques années, mais ce n’est que récemment qu’il s’est accéléré. Cela, grâce à la montée en puissance et en influence de Cristiano Ronaldo, plus impliqué que jamais, pas plus tard qu’il y a cinq jours pour promouvoir sur ses réseaux sociaux les programmes de mise en forme, dispensés dans le cadre de son association d’image et de business, avec le groupe Crunch Fitness.

Bientôt plus de centres de fitness estampillés CR7

Pour donner une résonance plus forte au concept, le média Palco23 en Espagne, croit savoir que les marques « CR7 » et « Crunch Fitness » discutent de la reprise des salles associées au groupe espagnol, Rock Gym. Ceci en vue de s’étendre dans le pays, plus largement que dans les deux clubs de Madrid existants. L’opération viserait notamment la reprise de neuf clubs supplémentaires, à Madrid (4), Marbella, Jaén, Murcie, Badajoz et La Corogne. Elle n’est pas finalisée, mais Palco23 a remarqué que les salles en question comptaient déjà dans la liste de celles promus sur l’espace web CR7 Fitness Crunch. Et en effet, elles sont bien mentionnées dans le menu déroulant.

Cristiano Ronaldo relance un projet qui lui tiendrait à coeur

Les nouveaux centres pourraient être inaugurés en juin, à l’instant même où l’Espagne autorisera à nouveau la fréquentation des salles de sport à la pratique collective. Le projet d’espace de fitness initié conjointement par le footballeur portugais et la franchise parmi les plus dominantes de son secteur aux Etats-Unis a débuté en fin d’année 2017. Il n’a pas décollé, jusqu’à l’arrivée l’été dernier, de nouveaux investisseurs à la tête de Crunch Fitness. « Avec cet accord, l’attaquant réaffirme son attachement au projet et son ambition d’étendre la chaîne au Portugal », écrit Palco23, à propos du joueur de la Juventus Turin.