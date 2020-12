Cristiano Ronaldo, son frère soupçonné de fraude aux tee-shirts

L’affaire est révélé en Italie, par le quotidien La Stampa. Elle fait du bruit, car elle compte, dans la liste des protagonistes, un certain Hugo Aveiro, frère aîné de Cristiano Ronaldo. Il lui serait reproché, d’avoir fraudé sur un stock de tee-shirt commandé, au bénéfice du Musée CR7 dédié au footballeur portugais, sur l’île de Madère, d’où la famille est originaire.

Hugo Aveiro dans le collimateur de la justice italienne

Hugo Aveiro gère certains des droits commerciaux et de merchandising de son frère, notamment ceux liés à l’exploitation du musée. C’est dans ce cadre, raconte La Stampa, qu’il aurait passé commande de tee-shirts noirs et blanc, au logo du musée, pour un montant de 500 000 euros, à l’entreprise Pegaso, par le biais de la société Mussara Lda, qui lui appartient. En plus, 150 000 euros auraient été versés à un entité espagnole, chargée de s’assurer de la qualité souhaitées.

Des tee-shirts pour le musée à l’image de Cristiano Ronaldo

Le différend porte sur le début de la production, lancée par Pegaso. Qui affirmerait avoir reçu de Massura son feu vert à cet effet, ce que l’entité du frère de Cristiano Ronaldo contesterait. Cette dernière aurait exigé l’arrêt du processus et réclamé que lui soient remises les pièces terminées, à un prix de 4 euros, afin qu’elles soient ensuite détruites. Seulement Pegaso, tel que le rapportent nos voisins italiens, auraient repéré certains de ces tee-shirts, proposés à la vente par le musée, au prix de 40 euros. Une enquête viendrait d’être ouverte par le parquet de Turin.