Cristiano Ronaldo va-t-il signer au PSG selon les bookmakers ?

Ce n’est qu’une rumeur, mais elle prend de l’épaisseur. Et puisque dans le football, même ce qui semble totalement impossible ne l’est pas toujours, n’allons pas croire que Cristiano Ronaldo est une cible intouchable pour le PSG. Sur le papier, il l’est en effet, entre sa cote marchande et son salaire quasiment aussi élevé que celui de Neymar (35 M€ net par an au Brésilien, 31 M€ pour le Portugais), mais il faut se souvenir du tour de force du club de la capitale, pour recruter Neymar et Mbappé, il y a trois été.

Si Cristiano Ronaldo part, les bookmakers l’imaginent au PSG

Cristiano Ronaldo va-t-il rejoindre le Paris Saint-Germain, puisque c’est une des questions du moment ? Les observateurs sont mitigés, les bookmakers du Royaume-Uni, eux, plus enthousiastes sur l’idée. Si CR7 doit quitter la Juventus Turin cet été, c’est forcément chez le champion de France qu’il irait. La cote est même étonnamment basse (donc étonnamment jugée possible), à une moyenne inférieure à 1,5 contre un. L’hypothèse est prise avec sérieux, de l’autre côté de la Manche.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus Turin

Paris est largement la destination première envisagée pour la suite de la carrière du Portugais, devant un départ pour la MLS et la nouvelle franchise de David Beckham. Blaise Mautidi, partenaire de Ronaldo à la Juventus est justement en approche, en Floride. La cote pour que CR7 le suive dépasse les 3 contre un. Il y a sinon le Los Angeles Galaxy (à 5), un retour au Real Madrid (entre 7 et 8 contre un), ou qu’il parte au Bayern Munich (cote à 9). Cristiano Ronaldo a encore deux ans de contrat avec la Juventus Turin et la tendance reste quand même plus favorable à ce qu’il reste dans le Piémont. Au moins la saison prochaine.