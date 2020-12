Cyber Monday – Bons plans pour les geeks sportifs (et les autres)

À quelques jours de Noël, les offres promotionnelles submergent le web, avec le « Cyber Monday », qui fait référence aux offres de matériel high-tech et d’électroménager, organisé le lundi suivant le Black Friday, lequel est au contraire plutôt dédié au reste des produits. A un moment de l’année idéalement placé, pour ses cadeaux des fêtes de Noël. Mais en France, contrairement au reste du monde, celui-ci est reporté au 4 décembre cette année.

Un drone à moins de 160 euros (prix initial: 313 euros, soit environ 50% de remise)

Un casque audio Bluetooth à 40 euros (au lieu de 200 euros soit 80% de remise)

Un robot aspirateur intelligent pour moins de 14 euros (au lieu de 20 euros soit plus de 30% de remise).

Tout type de produits sont accessibles, mais principalement du high-tech, de l’audio et vidéo ainsi que de l’électroménager. Les offres ne sont pas limitées aux périodes de soldes, mais au contraire valables tout au long de l’année. Elles ne sont réservées qu’aux seuls abonnés, à qui sont proposés des offres exclusives et variées, régulièrement au cours de l’année.

Il n’y a pas d’économie sur tout, notamment les consoles de jeux, nouvelles générations que viennent de sortir Microsoft pour la Xbox et Sony avec la Playstation. En revanche, d’importantes économies peuvent être réalisées sur l’achat des jeux et de nouvelles sorties dans les bacs, comme Call of Duty Cold War ainsi que le dernier projet Ubisoft, Assassin’s Creed – Valhalla.

Pour dénicher les meilleures offres du web sur les jeux vidéo, le plus facile est d’utiliser un comparateur, comme le site Cdkeybay. De petits prix y sont proposés, sur une grande majorité de jeux, avec parfois 50% de remise sur des titres récents pour PC, Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox One mais aussi Playstation 5. Comme les jeux sont notés par les utilisateurs, il est possible de se prémunir des mauvaises surprises.

Voici une liste des jeux de sport les plus convoités, en 2020 :

FIFA 2021:

Pas de surprise attendue ici, comme tous les jeux estampillés FIFA, cette nouvelle édition, malgré certaines critiques, fera le bonheur de tous les amateurs de foot. Il est possible d’obtenir le jeu en format cle CD à -71% pour une FIFA 21 key disponible sur PC, Xbox, PS4 mais également Playsation 5. A retenir néanmoins que les prix pour consoles sont plus chers que sur PC.

Le contenu et la qualité du jeu sur FIFA 21 sont toujours aussi bluffants, avec son mode carrière amélioré, et désormais un système de courses créatives, offrant de nouvelles options.

Pour rester dans la thématique du football et des jeux-vidéos, un autre best-seller de cette année est sans aucun doute le jeu Football Manager 2021.

Il suffit d’observer les commentaires (positifs et très souvent élogieux) des utilisateurs, pour en comprendre la portée. Le but du jeu, comme son nom l’indique, est de développer ses compétences de manager et de se hisser au plus haut de l’élite. Ce jeu vous permettra de vous glisser dans la peau d’un entraîneur et d’exprimer ainsi votre sens de la tactique et aptitude à gérer les plus grands.

Et si le football n’est pas pour vous, que vous n’avez pas l’âme d’un gestionnaire d’équipes, il y a alors la dernière sortie de chez NBA et les studios 2K – NBA 2K21. C’est un jeu de basketball très agréable, aux graphismes remarquables donnants une impression de réalité dessinée. Comme FIFA, plusieurs modes de jeux (solo ou en équipe) sont accessibles, de quoi y passer des heures voire bien plus, avant de maîtriser la mécanique du shoot!

