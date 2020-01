Dakar 2020 – Auto, moto : Qui va gagner selon les bookmakers ?

J-1 avant le départ ce dimanche 5 janvier, du Dakar 2020. Sur les pistes de l’Arabie Saoudite, nouvelle et controversée destination pour tous les concurrents, principalement des épreuves moto et auto. Rendez-vous est déjà pris douze jours plus tard, pour l’arrivée finale jugée au futur complexe Al Qiddiya, après 9 000 kilomètres parcours. En auto, les pronostics se rejoignent sur un seul et même favori qui fait l’unanimité des bookmakers français intéressés par le marché (tous ne le sont pas).

Nasser Al Attiyah fait l’unanimité dans la catégorie auto

Triple vainqueur de l’épreuve et tenant du titre, le Qatari Nasser Saleh Al Attiyah pointe en premier chez tous les opérateurs. Sa victoire cote à 2,9 contre un, soit 2,9 euros à gagner pour un de misé. Peut-être Stéphane Peterhansel pourra-t-il le contrarier. « Monsieur Dakar », tel qu’il est surnommé a remporté 13 fois l’épreuve sur deux et quatre roues, même avec une Mini prétendue un brin moins redoutable, il est une valeur sûre au départ, avec une cote moyenne de 3,3. En revanche personne ne croit au potentiel du champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, lancé dans le défi de gagner sur tous les grands domaines de l’automobile : après la F1, l’endurance et les 24h de Daytona, il affronte la piste, les dunes et surtout la navigation, pour la première fois de sa carrière. Au mieux, il est coté à 25 contre un, au pire il n’est même pas dans la liste des possibles vainqueurs.

Trois motos et leurs pilotes sur un même pied d’égalité au départ du Dakar 2020

En moto sinon, les opérateurs sont plus indécis entre trois pilotes qu’aucun ne départage : l’Anglais Sam Sunderland (KTM), l’Autrichien Matthias Walkner (KTM) et l’Australien Toby Price (KTM). Soit les trois derniers vainqueurs des éditions 2017, 2018 et 2019. Puisqu’ils sont sur un même pied d’égalité sportif et mécanique ils ne sont pas départagés avec une cote moyenne de 3,2 pour qu’ils remportent ce Dakar 2020. Le premier français, Adrien Van Beveren, est coté à 14 sur sa Yamaha.