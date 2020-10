[DOSSIER] Le foot français peut-il s’effondrer ?

La question est brutale. Soudaine aussi. Mais elle est d’actualité. Le « foot français peut-il s’effondrer ? » est un dossier analytique réalisé conjointement entre les équipes de NPA Conseil, du SportBusiness.Club et de Sportune. Vingt-huit pages, pour comprendre la Ligue 1 en cette période inédite, entre une billetterie à l’arrêt, des sponsors aux aguets, un diffuseur fragilisé et un marché sur les transferts, imprévisible.

Effets, conséquences et projections de la crise sur la Ligue 1

Chacun des postes de recettes d’un club de foot professionnel est décrypté, pour mesurer le plus exhaustivement possible, les effets comptables de la crise sanitaire, sur l’élite du foot en France. Le tableau final dressé n’est pas très rassurant, alors qu’il y a un an presque tout pile, tous les acteurs du sport se languissaient d’attendre, la nouvelle forme de répartition des droits de la télé. C’était avant la COVID et le confinement…

Bien remué, le foot français a-t-il l’espoir d’une sortie de crise ?

Depuis tout a changé, l’enthousiasme a laissé place à une forme d’angoisse, mais après les questions, succède le temps des réactions et de la mobilisation. Touché, mais pas coulé, le football hexagonal sortira peut-être grandi et plus fort de l’épreuve, à condition que la relance soit collective et que ses conséquences soient tirées pour la suite. La pire des erreurs seraient de pousser toute la poussière sous le tapi, en feignant d’oublier ce printemps confiné. Et toutes les réactions en chaîne qui en ont découlé.