Ex-OM : Salaire, contrat, ce que Balotelli a signé avec Monza

Ça y est, Mario Balotelli a retrouvé un club. Il n’en avait plus depuis la fin de la saison dernière et son départ de Brescia. L’ancien buteur de l’OGC Nice et de l’OM s’est engagé avec le club de Monza, en Serie B italienne, à la propriété de Silvio Berlusconi et avec Adriano Galliani, pour administrateur délégué ; deux hommes que le joueur de 30 ans a déjà côtoyé, au Milan AC.

Mario Balotelli s’est engagé avec Monza sur un contrat d’une saison

Mario Balotelli a signé un contrat pour la saison en cours, au terme du 30 juin 2021. Interrogé par l’agence Ansa, Adriano Galliani explique : « Il a renoncé à un contrat important avec Vasco de Gama. Il s’est comporté en ami, tout comme son agent Mino Raiola qui n’a pas pris de commission ». Selon les médias transalpins, il a divisé par deux son salaire de Brescia à Monza. Les chiffres diffèrent légèrement du Corriere della Serra à la Gazzetta dello Sport. Pour le premier, il va gagner 520 000 euros bruts en part fixe, pour cet exercice, contre 650 000 €, pour l’autre.

Il va gagner en un an l’équivalent de son salaire mensuel à l’OM

Les deux titres parlent d’un contrat conditionné par des bonus, à chaque fois qu’il foule les pelouses, en matches officiels (ou au nombre de rencontres disputées). Sinon, dans le cas où Monza accèderait à la Série A, ce que le club vise ouvertement. On se souvient qu’à son époque phocéenne, Super Mario gagnait tous les mois, ce qu’il va désormais toucher en une année. C’est déjà le neuvième club, au CV chargé du buteur. Galliani prévient : « Je l’ai beaucoup sermonné, je lui ai dit que cela était vraiment, vraiment, mais vraiment sa dernière chance. » Message reçu ?